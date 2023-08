Winkeliers kunnen iPhone nu gebruiken als betaalautomaat

Apple rolt dinsdag zijn nieuwe dienst Tap to Pay uit in Nederland. Daarmee kunnen winkeliers van hun iPhone een pinapparaat maken.

Klanten kunnen contactloos betalen met hun bankpas, creditcard of telefoon door die tegen de iPhone van de verkoper te houden. Alle contactloze betaalmethoden worden door Tap to Pay ondersteund. Dat betekent dat ook mensen met een Android-smarphone contactloos kunnen betalen met hun telefoon.

Bedrijven kunnen Tap to Pay gebruiken om betalingen in ontvangst te nemen. De dienst is volgens Apple bruikbaar voor elk bedrijf: "Van kleine ondernemingen tot de grote retailers."

Zo is de dienst handig voor marktkooplui op weekmarkten. Zij hoeven geen mobiel pinapparaat meer mee te nemen. Een iPhone is voldoende.

Betalen via Tap to Pay is gratis voor klanten

Om Tap to Pay te kunnen gebruiken, moeten verkopers de app van een betalingsverwerker op hun iPhone installeren. Adyen en SumUp zijn de eerste betaalproviders die de betaaldienst aanbieden aan Nederlandse zakelijke klanten. Binnenkort volgen ook Klearly, myPOS, Pay, Rabobank, Revolut, Stripe, Viva Wallet en Worldline, laat Apple weten.

Betalen via Tap to Pay is voor klanten gratis. Verkopers betalen een vergoeding per transactie. Dat tarief verschilt per betalingsverwerker.

Tap to Pay werd in 2022 door Apple aangekondigd. De dienst is al langer beschikbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Taiwan.