Eerste Russische maanmissie in 47 jaar mislukt: ruimtevaartuig crasht tegen maan

De eerste Russische maanlandingsmissie in 47 jaar is uitgedraaid op een mislukking. Het onbemande ruimtevaartuig Luna-25 raakte in de baan richting de maan onbestuurbaar en crashte.

Het Russische staatsruimtevaartbedrijf Roscosmos meldt dat het contact met de Luna-25 verloren ging. Dat gebeurde kort nadat een probleem was opgetreden toen het vaartuig in prelandingsmodus ging. "De maanlander raakte in een onvoorspelbare baan richting de maan en crashte daar", zegt Roscosmos.

De vorige Russische maanmissie was in 1976, met de Luna-24. Het was de bedoeling dat de Luna-25 maandag een zachte landing zou maken op de zuidpool van de maan.

Rusland investeerde lange tijd niet meer in ruimtemissies. De prioriteiten lagen elders en de Russen hadden in 1969 nog verloren van de Amerikanen, die in 1969 als eersten voet op de maan zetten.

Rusland had daarvoor wel ruimtesuccessen geboekt. De toenmalige Sovjet-Unie was in 1966 het eerste land dat erin slaagde om zacht op de maan te landen. De Sovjet-kosmonaut Yuri Gagarin was bovendien in 1961 de eerste mens die door de ruimte voer.