X (Twitter) wil accounts blokkeren onmogelijk maken, maar dat mag misschien niet

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het is binnenkort niet meer mogelijk om accounts te blokkeren op het socialemediaplatform X (voorheen Twitter). Het zou nog wel mogelijk zijn om privéberichtjes tegen te houden.

Nu is het nog zo dat X-gebruikers andere gebruikers kunnen blokkeren. Berichten zijn dan niet meer zichtbaar voor de geblokkeerde gebruiker. Zij kunnen ook geen reacties plaatsen. De functie kan handig zijn als gebruikers bijvoorbeeld spamaccounts of mensen die hen digitaal lastigvallen willen weren. Maar volgens Musk heeft blokkeren "geen zin".

Volgens persbureau Bloomberg blijft het wel mogelijk om accounts te 'muten', oftewel op stil te zetten. In dat geval kan de persoon die gemutet is jouw berichten nog wel zien, maar zie je de berichten van diegene niet meer.

Het is nog maar de vraag of Musk de maatregel mag doorvoeren. Het kan namelijk tegen de regels van Apples App Store en Google Play ingaan. In de voorwaarden daarvan staat dat sociale media hun gebruikers de kans moeten geven om iets te doen tegen intimidatie en pestgedrag.