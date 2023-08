Minister is klaar met vertraging en pakt 5G-frequenties van satellietbedrijf af

Delen via E-mail

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) heeft genoeg van de vertraging die satellietbedrijf Inmarsat veroorzaakt voor de ontwikkeling van sneller 5G-internet. Het bedrijf houdt belangrijke radiofrequenties bezet die daarvoor nodig zijn. Daarom pakt Adriaansens die frequenties op 1 februari 2024 af.

Dat bedrijf heeft bij het Friese dorp Burum een satellietgrondstation. De schotels ontvangen noodoproepen van schepen op zee. Die communicatie gaat via dezelfde frequenties die zijn bedoeld voor onze mobiele netwerken.

Het ministerie van Economische Zaken ligt al jaren overhoop met Inmarsat over die frequenties. Volgens minister Adriaansens is er nu een patstelling ontstaan.

Inmarsat wil Burum niet zomaar opgeven en kreeg eerder gelijk van de rechter in een kort geding. Een onafhankelijke commissie adviseerde daarop de verhuizing van het satellietstation naar Griekenland en een vergoeding. Daarmee leek een oplossing gevonden.

We moeten nog minimaal een jaar wachten op het échte 5G

Volgens Adriaansens biedt de Griekse vergunning "voldoende zekerheid" dat Inmarsat ook na 2027 door mag gaan. Ze vindt de eisen van het satellietbedrijf onredelijk en grijpt daarom in.

Ze kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan dat Inmarsat de 3,5 GHz-band vanaf 1 februari volgend jaar niet meer mag gebruiken. Ze verandert daarvoor het zogenoemde Nationaal Frequentieplan.

"Het ontbreken van overeenstemming mag er niet toe leiden dat de uitrol van 5G in Nederland voor onbepaalde tijd moet worden uitgesteld", vindt de minister. Inmarsat vraagt volgens haar om garanties die "nergens in Europa kunnen of zullen worden gegeven".