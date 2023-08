X (Twitter) vertraagde de toegang tot Facebook, Instagram en nieuwssites

Het socialemediaplatform X (voorheen Twitter) heeft de toegang tot concurrerende sociale netwerken en nieuwswebsites vertraagd. Gebruikers die op een link naar Facebook, Instagram of bijvoorbeeld The New York Times klikten, moesten vijf seconden wachten voordat ze de gewenste pagina konden zien.

De vertragingstactiek is ontdekt door The Washington Post. Na de berichtgeving lijkt de maatregel voor sommige websites te zijn teruggedraaid. Het is onduidelijk of alle getroffen organisaties weer probleemloos via X te bereiken zijn.

Bedrijven willen graag dat hun websites snel toegankelijk zijn en steken daar ook veel geld in. Zelfs bij kleine vertragingen kunnen bezoekers massaal afhaken.

X heeft niet uitgelegd waarom gebruikers met de vertraging te maken kregen, maar Musk heeft herhaaldelijk uitgehaald naar The New York Times. Zo vindt hij dat de krant oninteressante propaganda produceert.

The New York Times berichtte eind juli nog dat er zorgen bestaan over Musks enorme invloed op communicatiegebied. De topman van bedrijven als Tesla en SpaceX biedt onder de naam Starlink via zijn satellieten internet aan in afgelegen gebieden. De dienst wordt gebruikt door onder meer Oekraïne, dat er droneaanvallen mee zou coördineren.

Elon Musk heeft mede door Starlink veel invloed

De 52-jarige Musk, die door The New York Times wordt omschreven als opvliegend, heeft ook de mogelijkheid om deze klanten de toegang tot internet te ontzeggen.

Zo zou hij hebben geweigerd Starlink te activeren in de buurt van de Krim, het door Rusland bezette schiereiland. Dat zou gevolgen hebben gehad voor de Oekraïense strategie op het slagveld.

De krant schreef dat zeker negen landen, waaronder Europa landen, het in het afgelopen anderhalf jaar met de VS over Starlink hebben gehad. Die zouden hun bezorgdheid hebben uitgesproken over de enorme invloed die Musk dankzij het satellietennetwerk heeft.