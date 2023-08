NU+ Zonder sleutel je auto openen is handig, maar ook voor het dievengilde

Veel auto's beschikken over zogenoemde keyless entry-systemen. Daarmee kun je de auto openen en starten terwijl de autosleutel in je broekzak zit. Dat is erg handig en makkelijk, maar maakt je auto ook inbraak- of diefstalgevoelig.

Het keyless entry-systeem staat vaak prominent genoemd in de brochures van nieuwe auto's. Autofabrikanten beloven geen gedoe meer met sleutels. Je kunt je handzender in je broekzak laten zitten en zodra je de deurgreep aanraakt, ontgrendelt je auto. Auto's met een sleutelloos toegangssysteem kunnen meestal ook zonder sleutel gestart worden. Daarvoor moet de handzender zich dan wel in de auto bevinden. Maar het sleutelloze systeem is niet alleen handig voor de eigenaar van de auto. Ook criminelen maken er volgens Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) dankbaar gebruik van. "Criminelen stelen auto's meestal op bestelling", vertelt manager Handhaving en Toezicht Rob Smitskamp van Stichting VbV. "Ze weten aan de hand van het merk en type auto precies op welke manier de auto gestolen kan worden." Criminelen misbruiken sleutelloze toegangssystemen Smitskamp vermoedt dat bij meer dan de helft van alle autodiefstallen het keyless entry-systeem wordt misbruikt. Maar harde cijfers ontbreken. Smitskamp: "Als een auto wordt teruggevonden, kan de politie onderzoeken hoe de auto is gestolen." "Dieven hebben geen kennis nodig om een auto met een keyless entry-systeem te stelen", legt Henk van Vliet van certificeringsinstantie Kiwa SCM uit. "Ze staan met een speciale antenne voor je deur die het signaal van je autosleutel opvangt." "Dat signaal wordt vervolgens bij de auto versterkt", vervolgt Van Vliet. "Daardoor ontgrendelt en start de auto en zijn de dieven er in een paar minuten met jouw auto vandoor." Vooral Toyota-rijders moeten oppassen "De Toyota Auris, C-HR en RAV4 zijn op dit moment bijzonder populair bij het dievengilde", zegt Smitskamp. "Maar gestolen Aurissen worden vaak weer teruggevonden. Die worden gestolen om er uit het zicht waardevolle onderdelen af te kunnen halen." Zie ook Aantal autodiefstallen stijgt voor het eerst in negen jaar, Toyota het populairst Ook Range Rovers en auto's van Franse automerken zoals Peugeot, Renault en Citroën zijn volgens Smitskamp in trek. Franse auto's verdwijnen vaak richting Oost-Europa of Afrika. "De logistiek van criminelen is vaak beter dan die van supermarktketen Jumbo", grapt Smitskamp. "Maar binnen een dag staan de auto's op de kade in de haven van Antwerpen op weg naar Ghana." Je kunt misbruik van het keyless entry-systeem voorkomen Je kunt voorkomen dat criminelen je auto stelen via het keyless entry-systeem, zegt certificatiemanager Van Vliet. Door je autosleutels (ook je reservesleutel) te bewaren in een afgesloten blikje, kan het signaal niet meer opgevangen worden. "Test het wel even uit", adviseert Van Vliet. "Loop met het blikje met daarin je sleutels naar je auto om te kijken of hij opengaat. Als dat niet gebeurt, blokkeert het blikje het signaal van je sleutels goed genoeg." "Je kunt het sleutelloze toegangssysteem ook helemaal uitzetten", oppert Smitskamp. "Dat is het veiligst, maar je levert dan wel een stuk gebruiksgemak in." Er is een beveiligingsoplossing Het is daarnaast mogelijk om de autosleutel van een extra beveiliging te voorzien. Er wordt dan een kleine aanpassing bij de batterij in de sleutel gedaan. De handzender gaat daarna in een slaapstand als er vijf minuten geen beweging wordt geregistreerd en zendt dan geen signalen meer uit. Op de website van Kiwa SCM kun je zien hoe hoog het risico is dat jouw auto wordt gestolen. Als je je kenteken invoert, geeft de website informatie over de veiligheidsproblemen die bekend zijn over jouw auto en hoe je die kunt oplossen.