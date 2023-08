Gebruik van TweetDeck (X Pro) kost je voortaan ruim 100 euro per jaar

Gebruikers van socialemediaplatform X (voorheen Twitter) moeten voortaan betalen voor TweetDeck (nu X Pro). Het computerprogramma waarmee je jouw tijdlijn kunt beheren, is vanaf nu alleen nog te gebruiken door mensen met een geverifieerd account op X.

TweetDeck is onlangs omgedoopt tot X Pro. Met het programma kun je de accounts die je volgt organiseren in verschillende kolommen. Daarnaast kun je de publicatie van tweets ermee inplannen. TweetDeck werd veel gebruikt door bedrijven en nieuwsorganisaties.

Het programma kon tot nu toe gratis gebruikt worden. Maar X-gebruikers moeten daarvoor nu geverifieerd zijn. Dat betekent dat zij een abonnement bij X moeten afsluiten. Dat kost in Nederland bijna 10 euro per maand of ruim 100 euro per jaar.