Storing bij Nederlandse Loterij verholpen: overgemaakt geld wordt teruggestort

De storing bij de Nederlandse Loterij, waardoor overgemaakt geld niet in de digitale portemonnee van deelnemers terechtkwam, is weer verholpen. Het overgemaakte geld wordt teruggestort.

De storing was een gevolg van een technisch probleem en werd in het begin van de avond verholpen, meldt een woordvoerder.

Door het probleem verscheen het overgemaakte geld niet in de zogeheten wallet. Met die wallet kunnen deelnemers meespelen met de verschillende spellen van de Nederlandse Loterij.

De mensen die hun overgeboekte geld niet in hun wallet zagen verschijnen, krijgen dat geld teruggestort. Hoe snel dat bedrag terug te zien is op je bankrekening, is niet duidelijk. "Maar dat gebeurt zo snel mogelijk", zegt de woordvoerder.