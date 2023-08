Storing bij Nederlandse Loterij: overgemaakt geld verschijnt niet op rekening

Delen via E-mail

Door een storing bij de Nederlandse Loterij verschijnt overgemaakt geld niet in de digitale portemonnee van klanten. Met de zogeheten wallet kunnen deelnemers meespelen met de verschillende spellen van de Nederlandse Loterij.

Naast klachten over problemen met het overmaken van geld naar de wallet ontving de Nederlandse Loterij ook meldingen van deelnemers die loten kochten, maar er minder op hun account zagen verschijnen. Het is niet duidelijk of alle deelnemers die problemen ondervinden.