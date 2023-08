NFI kraakt honderden cryptotelefoons dankzij Europese samenwerking

Delen via E-mail

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft mede dankzij een Europees samenwerkingsproject honderden cryptotelefoons van zware criminelen kunnen kraken. Misdadigers gebruiken zulke telefoons om niet afgeluisterd te kunnen worden.

Maar de telefoons moeten dan niet in handen komen van het NFI, want het instituut heeft zich dankzij het Europese samenwerkingsproject EXFILES gespecialiseerd in het kraken van cryptotelefoons.