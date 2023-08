Review: Samsung Galaxy Z Flip 5 is de beste vouwtelefoon van het moment

Je gebruikt misschien (nog) een platte telefoon, maar vouwtelefoons worden elk jaar beter. Dat bewijst Samsung met de Galaxy Z Flip 5, die uitblinkt met een nieuw scharnier en een groter scherm op de voorkant.

Samsung bracht dit jaar weer twee vouwtelefoons uit. Met de Galaxy Z Fold 5 richt het bedrijf zich op de zakelijke markt. Maar het grote publiek zal meer aangetrokken worden tot de Galaxy Z Flip 5: een langwerpige smartphone die je doormidden klapt tot een lekker handzaam vierkant formaat.

Het is bijzonder hoe snel we gewend zijn geraakt aan telefoons waarvan het scherm gevouwen kan worden. Toen de eerste Fold (2019) en Flip (2020) op de markt kwamen, verbaasden we ons over de technologie. Juist op het moment dat de telefoonmarkt wat saai begon te worden (ze waren allemaal plat, rechthoekig, snel en met goede camera's), ontstond een nieuwe categorie met vouwbare schermen.

Maar sinds die eerste versies zijn er weinig grote, uiterlijke veranderingen aan de toestellen gekomen. De foldables zijn vooral verfijnd.

De Flip 5 ontstijgt die verfijning dit jaar dankzij twee punten waarop Samsung het toestel heeft verbeterd, namelijk het scharnier en het scherm dat je ziet als de telefoon is dichtgeklapt.

De twee schermdelen vouwen nu plat op elkaar. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Platter en dunner

Het verbeterde scharnier zorgt vooral voor een strakkere afwerking van de Flip 5. De twee delen klappen nu plat op elkaar dicht, waar je in eerdere versies nog een kleine kier tussen de delen bleef zien. Dat die weg is, ziet er fraaier uit en zorgt dat er minder snel stof of zand tussen komt.

Fijn is ook dat het scharnier weer iets steviger aanvoelt dan die van zijn voorgangers. Hierdoor zet je hem makkelijker half open op tafel (bijvoorbeeld als je hem wegzet om een foto te maken) en klapt hij wat prettiger dicht. En open. En dicht. Want dit toestel nodig uit tot constant spelen met de vouwfunctie.

Het scharnier van de Flip 5 is sterker dan die van zijn voorgangers. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Scherm aan buitenkant is grote verandering

Als de telefoon is dichtgevouwen, blijft er een schermpje aan de buitenkant over. Die is dit keer een stuk groter dan op eerder verschenen Flip-telefoons. Een belangrijke upgrade, want dit maakt het display bruikbaarder.

Op het scherm kun je de tijd zien, maar ook binnenkomende meldingen. Daarnaast zijn er widgets die je kunt gebruiken, zoals een agenda, een timer of het weerbericht.

Tijdens de presentatie zei Samsung dat dit gezond smartphonegebruik ten goede komt. Want je hoeft niet voor elke melding je telefoon open te vouwen. Je kunt via het kleine scherm bijvoorbeeld snel reageren op een berichtje. Het voordeel hiervan is dat je niet direct verstrikt raakt in een oneindig durend consumeren van sociale media. De handeling van het openvouwen werpt die drempel op.

Maar niet alles is mogelijk op het kleine display. De meeste apps kun je pas gebruiken nadat je het toestel hebt opengeklapt. Via omwegen en apps van derden kun je al apps op het kleine scherm laten draaien. Maar officiële oplossingen om er bijvoorbeeld X (Twitter) of Instagram op te gebruiken, zijn er nog niet.

En dan is het nog de vraag of je dat moet willen. Zo kun je YouTube kijken op het kleine scherm, maar het is logischer om dat op het grotere display aan de binnenkant te doen.

Een vouwtelefoon kun je overal wegzetten voor een selfie. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Selfies met de beste camera's

Een ander voordeel van het schermpje is dat je gemakkelijk selfies kunt maken met de hoofdcamera's, waarbij je meteen een voorbeeld ziet. Het handzame ingeklapte formaat van de telefoon is vast ook handig voor vloggers.

De camera's maken doorgaans prima foto's, maar verwacht niet de kwaliteit van een Samsung Galaxy S23 Plus of Ultra. Van buiten heeft de Flip 5 een groothoek- en een standaardlens (12 megapixel).

Je kunt digitaal tot tien keer zoomen, maar dan verlies je snel kwaliteit. Ook de portretmodus is niet perfect, de software weet niet altijd wat precies op een foto vaag gemaakt moet worden. Aan de binnenkant zit nog een selfiecamera (10 megapixel), die vooral geschikt is om te videobellen.

Foto's gemaakt met Samsung Galaxy Z Flip 5

Conclusie

En zo blijft er ruimte voor verbetering in de Flip 5. De functies van het kleine scherm kunnen nog wel wat uitgebreider en in toekomstige modellen verwachten we verbeterde camera's. Ook de prijs is hoog. Het goedkoopste model kost 1.199 euro, wat 100 euro meer is dan de Flip 4 vorig jaar bij uitkomst kostte.