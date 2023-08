Nederlands internetknooppunt verlaagt stroomgebruik datacenter met 85 procent

Het Nederlandse internetknooppunt AMS IX heeft het stroomverbruik van een van de datacenters met 85 procent weten te verlagen. Voorheen verbruikte de locatie evenveel stroom als 185 huishoudens. Dankzij nieuwe apparatuur is dat nu evenveel als 29 woningen.

Heel veel internationaal internetverkeer 'reist' via het internetknooppunt in Amsterdam. Daarnaast is ons land via AMS IX aangesloten op het wereldwijde web. Daardoor kunnen we websites uit de Verenigde Staten bezoeken of bijvoorbeeld videobellen met iemand in Australië.