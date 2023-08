X (Twitter) zet met videobellen en geld overmaken eerste stap naar allesapp

Delen via E-mail

Eigenaar Elon Musk wil van Twitter (inmiddels bekend als X) een allesapp gaan maken. Daarom kunnen gebruikers binnenkort videobellen en geld naar elkaar overmaken.

De functies voor X zijn aangekondigd door de nieuwe directeur Linda Yaccarino in een interview met de Amerikaanse tv-zender CNBC . Volgens de topvrouw is het de eerste stap om van X een allesapp te maken.

Yaccarino ondersteunt het idee van Musk om van X een app te maken waarmee je alles kunt doen. De miljardair heeft het voormalige Twitter vorig jaar overgenomen en enkele weken geleden omgedoopt in X .

"Het kopen van Twitter versnelt het maken van X, de allesapp", tweette Musk vorig jaar oktober in de aanloop naar de overname. De geruchten gaan dat hij een westers alternatief wil maken voor het Chinese WeChat. Dat is in de basis een chatapp, maar wordt (dagelijks door ruim een miljard Chinezen) gebruikt voor veel meer.