Rabobank-klanten konden niet bij hun rekening vanwege storing

Een storing bij Rabobank zorgde er dinsdag voor dat klanten urenlang hun geldzaken niet konden regelen. De problemen deden zich voor op de website en in de app van Rabobank, maar zijn inmiddels opgelost.

De storing bij Rabobank duurde ongeveer drie uur, sinds het einde van de ochtend tot halverwege de middag. Mensen die probeerden in te loggen om toegang te krijgen tot hun rekening, zagen een foutmelding. In de app sprak Rabobank van een technisch probleem, maar het is onduidelijk wat er precies aan de hand was.