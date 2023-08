X (Twitter) werkt niet mee met onderzoek naar Trump en moet dwangsom betalen

Twitter (inmiddels bekend als X) moet een dwangsom van 350.000 dollar (ruim 317.000 euro) betalen. Het bedrijf van Elon Musk werkte niet op tijd mee aan een onderzoek naar de Amerikaanse oud-president Donald Trump.

De dwangsom heeft te maken met een onderzoek van speciaal aanklager Jack Smith. Dit onderzoek draait om pogingen van Trump om de verkiezingsuitslagen van 2020 ongedaan te maken. Begin deze maand klaagde Smith Trump hiervoor aan.

In januari kreeg het team van Smith goedkeuring van de rechtbank om gegevens en documenten over het Twitter-account van Trump op te vragen bij het platform. Volgens de rechter was er genoeg reden om binnen het account te zoeken naar strafbare feiten.

Dit onderzoek moest geheim blijven. Als het openbaar zou worden, zou Trump de kans krijgen het onderzoek te dwarsbomen door bewijs te vernietigen. Het is niet bekend naar wat voor bewijzen het team van Smith op zoek wilde.

Twitter ging in beroep en zei vier dagen na de verlopen deadline dat het geen accountinformatie zou delen. Volgens het bedrijf zou zo'n zoekbevel de wet overtreden. Twitter wilde daarom eerst dat een rechtbank zich nog eens over het oordeel zou buigen voordat het bedrijf over de brug zou komen.

Het beroep werd later afgewezen, maar het is onbekend of Twitter nu wel meewerkt met het onderzoek.

Trump zelf niet terug op Twitter, zijn account wel

Trump kan sinds eind vorig jaar weer gebruikmaken van zijn Twitter-account. Eerder was de oud-president van het platform verbannen vanwege het oproepen tot geweld. Dat gebeurde na de bestorming van het Amerikaanse Capitool begin 2021. Nadat Musk Twitter vorig jaar had overgenomen, besloot hij Trump gratie te verlenen.