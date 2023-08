Ook streamingdienst Disney+ gaat delen van wachtwoorden aanpakken

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Disney+-abonnees kunnen binnenkort mogelijk niet meer hun wachtwoord met bekenden delen. In navolging van Netflix wil ook Walt Disney beginnen met het handhaven daarvan.

"We onderzoeken momenteel actief manieren om het delen van accounts aan te pakken en de beste opties voor betalende abonnees om hun accounts te delen met vrienden en familie", zei Disney-topman Bob Iger woensdag volgens bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers.

"Later dit jaar zullen we beginnen met het bijwerken van onze abonnementsovereenkomsten met aanvullende voorwaarden en ons beleid voor het delen van accounts."

Het nieuws komt nadat Netflix eerder dit jaar een eerste stap zette in het tegengaan van het delen van wachtwoorden. Dat resulteerde in een stijging van het aantal betaalde abonnees.

Bij de meeste streamingdiensten is het delen van accounts altijd al verboden, maar de meeste bedrijven gedoogden dat tot nu toe.

Entertainment- en mediaconcern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal het aantal abonnees bij zijn streamingdienst Disney+ zien dalen in vergelijking met de eerste drie maanden van dit jaar. Volgens Disney kromp het aantal abonnees wereldwijd met 7,4 procent tot 146,1 miljoen.

Analisten op Wall Street hadden in doorsnee op 154,8 miljoen klanten voor Disney+ gerekend. Disney heeft de streamingrechten op populaire cricketwedstrijden in India niet verlengd. Dat zorgde voor een groot deel van de krimp bij de streamingtak.

Het bedrijf geleid door topman Bob Iger is op de streamingmarkt ook in een concurrentieslag verwikkeld met onder meer Netflix, Amazon Prime en HBO Max. Vanwege de hoge inflatie zijn mensen terughoudender geworden met uitgaven aan streamingdiensten, hoewel Netflix er in het afgelopen kwartaal wel meer abonnees bijkreeg.