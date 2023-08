Russische ddos-aanvallen op websites zijn vandalisme, geen cyberoorlog

Hoewel pro-Russische hackersgroepen hun pijlen op Nederlandse websites richten, is er volgens Maasland geen sprake van een cyberoorlog. Dat zou wel het geval zijn als aan de Russische overheid gelieerde hackers bijvoorbeeld ons stroomnet platleggen. "Het aanvallen van vitale infrastructuur is echt een rode lijn", zegt Maasland.

Zogenoemde statelijke actoren, hackers die in opdracht van een land of inlichtingendienst werken, zullen volgens Maasland niet snel vitale infrastructuur aanvallen. "Als ze dat wel doen, heb je direct een groot internationaal conflict."

"Maar die rode lijn is aan het vervagen", waarschuwt Maasland. De cybersecurityexpert maakt zich vooral zorgen over de niet-statelijke actoren. Dat zijn criminele groeperingen of zelfstandige hackersgroepen. Sommige kunnen direct of indirect banden hebben met een land of overheid. NoName0571 is daar een voorbeeld van.