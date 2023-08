Elon Musk is bezig het merk Twitter uit te wissen. Hij vervangt het beetje bij beetje in X, een app waarmee alles kan: van berichten sturen tot geld overmaken. Dat doet denken aan het Chinese WeChat. Wat kunnen we verwachten?

Sinds de overname van Twitter maakte Musk er geen geheim van dat hij het platform grondig wil veranderen. Hij noemt het kopen van Twitter een actie die het maken van X, "een app voor alles", zou versnellen.

Details rondom zijn plannen blijven schaars, al wordt de richting die X op gaat door kenners vergeleken met het Chinese WeChat. Deze superapp van techgigant Tencent heeft ruim 1,3 miljard gebruikers. Hoewel WeChat in eerste instantie een WhatsApp-achtige dienst is, kun je er veel meer mee dan alleen berichten sturen.

Sinds WeChat in 2011 uitkwam, zijn de functies enorm uitgebreid. Ook hebben allerlei bedrijven er apps aan toegevoegd.

Inmiddels kun je via WeChat (video)bellen, sociale media gebruiken, mobiel betalen, gamen, nieuws lezen, daten en eten of kleding bestellen. Aan WeChat zijn zoveel mogelijkheden gekoppeld dat gebruikers alles kunnen doen wat ze willen, zonder ooit buiten de app te komen.

China kan bijna niet meer zonder WeChat

In de Chinese maatschappij is WeChat niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Ook overheidsinstanties zijn bereikbaar op de dienst. Zo kunnen gebruikers er snelheidsboetes betalen en er ziekenhuisafspraken maken.

Tijdens de coronapandemie werd WeChat helemaal onmisbaar. Toen hadden Chinezen de app nodig om op pad te kunnen, omdat die een gezondheidscode kon genereren.

Musk steekt zijn waardering voor WeChat niet onder stoelen of banken. In juni sprak hij tegen Twitter-medewerkers over zijn plannen. "WeChat is een geweldige app", zei hij toen. "Maar zoiets bestaat buiten China niet. In China leef je zowat op WeChat omdat het zo handig is in het dagelijks leven. Als wij zoiets kunnen bereiken met Twitter, of iets wat in de buurt komt, zou dat een immens succes betekenen."

Op de markt in China betaal je met WeChat Pay door een QR-code te scannen. Foto: Getty Images

Veel concurrentie voor X

In het Westen lijkt het lastiger om zo'n superapp te bouwen. Het internet in China is wat dat betreft uniek. Veel Amerikaanse diensten, zoals Twitter (nu X) en Google, zijn er geblokkeerd. Daarom moeten Chinese burgers het doen met Chinese alternatieven.

Tencent wist vroeg succes te boeken en kreeg daardoor met WeChat de grootste berichtendienst in handen. En WeChat Pay is een van de grootste betaaldiensten in het land. Door die twee te koppelen ontstond een sterke basis om van daaruit alles te doen. Wil je in China iets betalen, dan kun je bijna niet om WeChat Pay heen.

X-directeur Linda Yaccarino liet al doorschemeren dat betalingen straks ook mogelijk worden op X. Maar het succes van WeChat Pay lijkt praktisch onhaalbaar, omdat de betaaldiensten in het Westen veel meer versplinterd zijn. Alleen al in Nederland bestaan er tientallen betaaldiensten die aan banken zijn gekoppeld.

Ook veel andere internetdiensten zijn inmiddels gevestigd en lastig in te halen. Mensen gebruiken doorgaans Google om te zoeken, Instagram om foto's te delen en WhatsApp om te chatten. Voor Musk wordt het een uitdaging om die mensen zover te krijgen over te stappen naar X om daar soortgelijke functies te gebruiken.

En van X een dienst maken die andere merken overbodig maakt, lijkt al helemaal ondoenlijk. Zeker omdat op Europees niveau is vastgelegd dat er sprake moet zijn van concurrentie op de markt.

Het Twitter-logo is vervangen door een X. Foto: Getty Images

De westerse superapp

Grote techbedrijven proberen zoveel mogelijk mensen naar hun diensten te trekken en hen daar te houden. Daar verdienen ze geld aan. Een westerse superapp is dan ook een logisch idee en niet iets waar alleen Musk aan werkt. Ook Microsoft zou zoiets hebben overwogen.

Facebook-moederbedrijf Meta, die veel van de grote sociale netwerken beheert, probeert op zijn beurt van zijn Metaverse een soort superapp te maken. De belofte van deze virtuele wereld is dat je er kunt doen wat je wil, van gamen tot werken en gewoon rondhangen met vrienden. Verschillende bedrijven zijn al in de Metaverse aanwezig.

Mocht Musk inderdaad pogen van X een WeChat-achtige app te maken, dan staat hem een kolossale taak te wachten. Vooralsnog lijken veel veranderingen bij X op stel en sprong te gebeuren. Ook raakt het bedrijf steeds in opspraak door de aanpassingen en dreigen vertrouwde gebruikers van Twitter af te haken.