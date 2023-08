Apples diensten redden mager kwartaal van iPhone-verkopen

Delen via E-mail

Apple verkocht het afgelopen kwartaal minder iPhones, Macs en iPads. Daardoor daalde de totale omzet van het bedrijf voor het derde kwartaal op rij. Een lichtpuntje voor Apple was de verkoop van digitale producten, zoals abonnementen op Apple Music en iCloud.

Vooral de iPhone-verkoop valt tegen. Verkopen van Apples telefoon vielen het afgelopen kwartaal ruim 2 procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De kwartaalomzet van iPhone-verkopen kwam uit op 39,7 miljard dollar (36,25 miljard euro). Analisten hadden op hogere opbrengsten gerekend.

"De Amerikaanse smartphone-industrie is op dit moment lastig", zei Apple-directeur Tim Cook tegen CNBC . Maar ook de iPad deed het veel minder goed; afgelopen kwartaal gingen 20 procent minder iPads over de toonbank dat een jaar eerder. Mac-verkopen daalden met 7 procent.

De maanden april tot en met juni vormen doorgaans de minste kwartalen voor Apple-producten. Dat komt vooral omdat in het huidige kwartaal de nieuwe iPhone wordt aangekondigd, nog steeds het paradepaardje van het bedrijf. Van de iPhone 15 wordt veel verwacht met mogelijk een nieuw ontwerp.

Apple zag wel een lichtpuntje in de opbrengsten uit diensten zoals de App Store en Apple Music. De dienstentak groeide met 8,2 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

In totaal kwam de omzet van Apple in het afgelopen kwartaal uit op 81,8 miljard dollar. Dat is 1 procent minder dan een jaar geleden. De nettowinst bedroeg 19,9 miljard dollar, een verbetering ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Toen stond de teller op 19,4 miljard dollar.