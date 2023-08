Pinstoring veroorzaakt door het hele land problemen bij kassa's in winkels

Een landelijke pinstoring veroorzaakt door het hele land problemen aan de kassa's. Mensen kunnen hun boodschappen mogelijk niet afrekenen met een pinpas en moeten met cashgeld betalen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Dat komt door een storing bij een transactieverwerker, zegt een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland tegen NU.nl. "Ik kan vanwege afspraken niet vertellen bij welke provider het probleem precies zit", zegt hij. "We weten ook nog niet precies wat voor storing het is. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Hopelijk is het dan snel opgelost."

Een transactieverwerker zit tussen banken en winkeliers in. Ze zorgen ervoor dat een betaling kan worden verwerkt. Bij dit soort problemen is er vaak een verstoring ergens in de daarvoor benodigde kanalen en systemen, zegt de woordvoerder. "Hier kun je door het hele land heen iets van merken. We hopen later te kunnen zeggen wat de precieze impact is geweest."