Super Mario-film en nieuwe Zelda-game bezorgen Nintendo een recordwinst

Nintendo maakte nog nooit zoveel winst als in het afgelopen kwartaal. Het Japanse bedrijf scoorde volop met The Super Mario Bros. Movie en het populaire spel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

De afgelopen drie maanden verdiende Nintendo omgerekend zo'n 1,2 miljard euro. Dat had het bedrijf onder meer te danken aan de verkoop van de nieuwe Zelda-game. Die verscheen in mei en ging sindsdien ruim 18,5 miljoen keer over de toonbank. Daarmee staat de game direct in de top 10 van meest verkochte spellen op de Switch.

Het verschijnen van Tears of the Kingdom zorgde ook voor een toename in verkopen van de Nintendo Switch. Die console is sinds 2017 op de markt. Het afgelopen kwartaal werden er nog 3,9 miljoen van verkocht. Dat waren er in dezelfde periode een jaar eerder 3,4 miljoen.

Nintendo verdiende ook veel aan het succes van de Super Mario-film. Ruim 168 miljoen mensen gingen wereldwijd naar de bioscoop om de film te bekijken. Dankzij afspraken met producent Illumination namen de inkomsten uit royalties flink toe.

Ook de omzet van Nintendo steeg. Van omgerekend bijna 1,97 miljard euro vorig jaar tot 2,95 miljard euro dit jaar. Al zijn die cijfers enigszins vertekend, omdat Nintendo in het begin van 2022 nog kampte met chiptekorten.