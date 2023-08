UWV wist al drie jaar dat het de privacy van mensen schond

Het UWV wist al sinds 2020 dat het de online privacy van uitkeringsgerechtigden schond door zonder toestemming cookies te plaatsen om te checken of mensen met een WW-uitkering ongeoorloofd in het buitenland verbleven. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS

Het UWV volgde en analyseerde het gedrag van bezoekers van UWV-sites. De organisatie gebruikte IP-adressen van ingelogde bezoekers van uwv.nl en werk.nl om te controleren of iemand in het buitenland was. Ook plaatste de uitkeringsinstantie cookies om die mensen te kunnen volgen.

Door op die manier illegaal gegevens te verzamelen, schond de organisatie de privacywet. Ze sloeg waarschuwingen daarover van een interne toezichthouder in de wind.

De illegale dataverzameling is pas begin dit jaar in het geheim stopgezet na een dringend advies van het vaste advocatenkantoor van de overheid. 580 lopende onderzoeken werden toen gestopt.

FNV overweegt een kort geding

Vakbond FNV overweegt een kort geding aan te spannen tegen het UWV om af te dwingen dat alle dataverzameling voor opsporing en handhaving direct wordt gestopt. Vooral het feit dat het UWV al in 2020 wist dat het dingen fout deed, vindt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong "zeer verontrustend".

"Het is onbestaanbaar dat het UWV willens en wetens een systeem in stand hield waarvan het wist dat het de rechten van mensen schond", zegt Jong in een persbericht. "Wéér verzamelt de overheid illegaal gegevens van burgers nog vóórdat duidelijk is of ze iets hebben misdaan."

FNV spande al eerder een zaak aan tegen de Staat, vanwege illegale dataverzameling met het systeem SyRI. De rechter verbood dit systeem.

Ook treft FNV nu voorbereidingen voor een zaak tegen een ander landelijk opsporingssysteem tegen fraude: het LSI. "De overheid moet écht stoppen burgers op voorhand als vijand te zien en handelen op basis van vertrouwen", vindt Jong.

UWV vindt fouten 'heel spijtig'

Het UWV betuigde in juli spijt in een reactie aan NU.nl. "Wij vinden dit heel spijtig. We stellen hoge eisen aan onszelf en vinden het belangrijk om vertrouwen in mensen voorop te stellen. Dat we toch iets gemist hebben, vinden we heel erg vervelend."

De 'risicoscan', zoals het UWV het zelf noemt, werd volgens de instantie uitvoerig getest. "Tijdens dit proces hebben alle seinen steeds op groen gestaan. Maar met de kennis van nu blijkt dat we toch een fout hebben gemaakt", zei een UWV-woordvoerder in juli.