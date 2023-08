Mensen die betalen voor X (Twitter) kunnen hun blauwe vinkje voortaan verbergen

Met een betaald abonnement op X, voorheen Twitter, krijg je een blauw vinkje achter je naam. Gebruikers die er niet mee te koop willen lopen dat ze voor de dienst betalen, kunnen hem voortaan verbergen voor anderen.

Na de overname werd het blauwe vinkje onderdeel van het Twitter Blue-abonnement. Gebruikers die niet betaalden, verloren hun vinkje. Daardoor is het lastiger te verifiëren van wie een account is.

In Nederland kost een abonnement 9,68 euro per maand als je dat via de webversie van X afsluit. Met de betaalde dienst krijgen gebruikers een aantal extra's. Zo kunnen ze tot een uur later een verstuurd bericht aanpassen, zien ze minder advertenties en kunnen ze langere posts delen. Bovendien zijn hun berichten zichtbaarder op het platform.