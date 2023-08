Goedkoop laadkabeltje, warme smartphone: moet je je zorgen maken?

Dat een smartphone warmer wordt tijdens het laden, is dus normaal. Maar de mate van hitte heeft wel impact op de accu.

Organisaties waarschuwden dinsdagochtend in gesprek met NU.nl voor andere mogelijke gevaren tijdens het opladen. De afgelopen jaren nam namelijk niet alleen het aantal smartphones, laptops en e-bikes in huis toe, maar ook het aantal woningbranden. Een eventueel verband wordt nog onderzocht .

Een hogere temperatuur kan binnen bepaalde grenzen geen kwaad, zegt Henk Jan Bergveld, deeltijdhoogleraar aan de Eindhoven University of Technology bij de faculteit Electrical Engineering. "Maar als de telefoon echt heel heet wordt, wordt hij waarschijnlijk onbruikbaar en laadt hij niet door", zegt hij tegen NU.nl. "Daartegen hebben telefoons bescherming ingebouwd. Je moet dan wachten tot het toestel weer is afgekoeld."

Vaak wordt aangeraden officiële kabels te gebruiken van de fabrikant die jouw telefoon heeft gemaakt. Het voordeel daarvan is dat onderdelen in zowel de kabel als de telefoon op elkaar aansluiten. Daardoor kunnen ze efficiënt laden en worden telefoons minder warm.

Toch maakt het tegenwoordig niet zoveel uit welke kabel je gebruikt om een telefoon te laden. "In de praktijk is dat geen groot probleem", zegt Bergveld. Van Driel sluit zich daarbij aan. Een goedkopere kabel is dus een uitkomst als je geen officiële kabel van de fabrikant wil kopen.