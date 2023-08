FBI gebruikte zonder het zelf te weten verboden Israëlische spionagesoftware

De FBI heeft naar eigen zeggen onbewust commerciële spionagesoftware ingezet om mensen te volgen. Daar kwam de dienst achter nadat The New York Times eerder dit jaar bewijs vond dat de Amerikaanse regering zich daar schuldig aan heeft gemaakt.

Uit de zoektocht van The New York Times bleek dat spionagesoftware van het Israëlische bedrijf NSO werd ingezet om mensen in Mexico te volgen. Die mensen wisten dat niet en hadden daar geen toestemming voor gegeven.

De FBI zegt nu dat RIVA Networks, een telecombedrijf waarmee de dienst samenwerkte, in 2021 een overeenkomst had gesloten met NSO. Een paar dagen daarvoor had de Amerikaanse president Joe Biden het Israëlische bedrijf op een zwarte lijst gezet.

NSO is de maker van spionagediensten zoals Landmark en Pegasus. Specifiek Pegasus raakte in opspraak, omdat bleek dat de software werd misbruikt door overheden die onder anderen activisten, journalisten en politici bespioneerden. Met Pegasus konden berichten worden uitgelezen en gesprekken worden afgeluisterd.