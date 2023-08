Facebook-moederbedrijf komt waarschijnlijk volgende maand met AI-chatbots

Meta is van plan een reeks AI-chatbots naar zijn diensten te brengen. Het Facebook-moederbedrijf is van plan de chatbots van verschillende persoonlijkheden te voorzien. Ze verschijnen mogelijk al volgende maand, zeggen bronnen tegen de Financial Times

De chatbots moeten eruitzien als verschillende personages. Tijdens tests werd bijvoorbeeld geëxperimenteerd met een chatbot die sprak als de voormalige Amerikaanse president Abraham Lincoln. Een andere bot gaf reisadvies in de stijl van een surfer, zegt een van de bronnen van de Financial Times.

Meta reageerde niet op de berichtgeving. Wel is bekend dat het bedrijf aan zijn eigen kunstmatige intelligentie werkt. Ook andere bedrijven doen dat. Zo bracht Google recent zijn AI-chatbot Bard uit en heeft Snapchat een eigen 'My AI'-functie waarmee gebruikers kunnen chatten.

Meta-baas Mark Zuckerberg zei woensdag tegen investeerders dat volgende maand meer bekend wordt over wat zijn bedrijf van plan is met AI. Hij zei al wel dat AI-chatbots "zich als assistenten of coaches moeten gedragen". Ook ziet hij programma's voor zich die klanten helpen om met bedrijven te communiceren. "We denken niet dat er slechts één AI-programma komt waarmee iedereen gaat praten."