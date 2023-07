Facebook moet data delen van anoniem profiel dat Nederlander verdacht maakt

Delen via E-mail

Facebook-eigenaar Meta moet gegevens van een anonieme Facebook-gebruiker overhandigen aan een man die door deze persoon beschuldigd is van grensoverschrijdend gedrag. Dat oordeelde de rechtbank Den Haag in een kort geding dat de man tegen Meta aanspande.

Een anonieme Facebook-gebruiker heeft in verschillende Facebook-groepen over dating anoniem uitlatingen gedaan over de man. Volgens de anonieme persoon heeft man de intentie om vrouwen te gebruiken en daarna te dumpen.