NASA verliest contact met ruimtesonde Voyager 2 door foutje met de antenne

Door een verkeerde afstelling heeft NASA geen contact meer met zijn ruim 45 jaar oude Voyager 2. Vanwege een foutje wijst de antenne van de ruimtesonde niet langer naar de aarde en komen gegevens niet aan.

De antenne is nu zo afgesteld dat het signaal van Voyager 2 net langs de aarde gaat. NASA gaat ervan uit dat de afwijking tijdelijk is. Een paar keer per jaar herpositioneert de sonde zichzelf richting de aarde. Op 15 oktober gebeurt dat weer. Dan weet NASA of het contact wordt hersteld.