Bitcoinbeurs Crypto.com krijgt registratie bij De Nederlandse Bank

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Crypto.com heeft een registratie bij De Nederlandse Bank gekregen, omdat het aantoonde aan de antiwitwaseisen van de toezichthouder te voldoen. De vergunning is noodzakelijk voor de cryptobeurs om in Nederland zaken te doen.

Met de registratie is Crypto.com in Nederland goedgekeurd om de diensten aan te bieden. Via het platform worden cryptomunten zoals bitcoins en ethereum verhandeld.