Ruim de helft van Twitter-alternatief Threads-gebruikers is niet blijven hangen

Toen Instagram met een alternatief kwam voor Twitter openden binnen een week 100 miljoen mensen een account. Maar ruim de helft van hen gebruikt de dienst al niet meer, zei Meta-directeur Mark Zuckerberg donderdag in een bijeenkomst met werknemers.

"Als meer dan 100 miljoen mensen zich aanmelden, blijft in het ideale geval iedereen hangen", zei Zuckerberg. "Of zelfs de helft. Maar daar zijn we nog niet."

Volgens Reuters is de top van Meta tevreden over hoeveel mensen er actief zijn op de dienst, al noemt Zuckerberg het "niet perfect". Het is onbekend hoeveel actieve gebruikers er precies op Threads zijn.

Dat er mensen afhaken, is volgens Zuckerberg normaal. Hij verwacht dat er meer mensen aanmelden en terugkeren als er meer functies bij komen. Daar wordt aan gewerkt. Voor de korte termijn kan de Twitter-concurrent een webversie verwachten en een uitgebreidere zoekfunctie.

Instagram bracht Threads begin deze maand uit, precies tijdens een van de chaotische momenten bij Twitter (dat nu wordt omgedoopt tot merknaam X). Het leverde Threads binnen no-time miljoenen gebruikers op.

Europese gebruikers nog niet welkom

Threads is nog niet beschikbaar in Europa. Dat heeft te maken met een nieuwe wet, de Digital Markets Act, die grote techbedrijven strenge regels oplegt. Een van de regels is dat techbedrijven niet zomaar gebruikersinformatie mogen hergebruiken in andere apps. Door de koppeling van een Instagram-account met de Threads-app gebeurt dat wel.