EU onderzoekt Microsoft vanwege bundelen Teams en Office

De Europese Commissie start een officieel onderzoek naar Microsoft. Het techbedrijf heeft mogelijk Europese concurrentieregels overtreden door zijn communicatiedienst Teams te bundelen met Office-producten.

Het is voor het eerst in ruim tien jaar dat de Europese Commissie een mededingingsonderzoek start naar Microsoft. De Commissie is met name bezorgd dat Microsoft een concurrentievoordeel heeft met Teams, omdat het programma direct met Office-apps wordt meegeleverd.

Door Teams te bundelen met Office zouden klanten sneller geneigd zijn het programma te gebruiken voor chats en videovergaderingen. Daarmee zouden concurrenten als Slack en Zoom mogelijk worden benadeeld.

In april zei Microsoft dat Office-gebruikers niet langer verplicht werden de Teams-app automatisch te installeren. De Financial Times schreef toen op basis van bronnen dat deze handreiking te weinig was om Europese bezwaren weg te nemen.