Storing bij Slack opgelost, berichten komen weer aan

Het zakelijke communicatieplatform Slack kampte donderdagochtend met een storing, waardoor berichten niet altijd aankwamen. Inmiddels zijn de problemen met de dienst opgelost.

Wat er precies aan de hand was, is onbekend. Slack erkende donderdagochtend op zijn statuspagina wel dat er problemen waren. "We onderzoeken de zaak en laten het weten als er meer bekend is", schreef het bedrijf. "We waarderen jullie geduld."