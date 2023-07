Omzet stijgt bij Facebook-moederbedrijf, maar met de Metaverse schiet het niet op

Facebook-moederbedrijf Meta zag de omzet in het afgelopen kwartaal stijgen door duizenden ontslagen en een verbetering in de advertentieverkopen. Maar voorlopig blijft de Metaverse een grote kostenpost.

In het tweede kwartaal zag Meta zijn omzet stijgen tot 32 miljard dollar (zo'n 29 miljard euro). Dat is 11 procent meer ten opzichte van vorig jaar.

Daarmee was het afgelopen kwartaal qua omzet een van de beste periodes van het bedrijf sinds de naamsverandering van Facebook naar Meta in 2021. Een jaar geleden tekende Meta voor het eerst in zijn bestaansgeschiedenis een daling in de omzet op.