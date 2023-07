Twitter nam account @X over van vorige eigenaar zonder ervoor te betalen

Twitter verandert in X. Het officiële account van het sociale netwerk heet inmiddels al X. De vorige eigenaar van @X moest zijn profiel afstaan. "Ze hebben het me in principe gewoon afgenomen", zegt hij tegen de Britse krant The Telegraph

Het X-account was tot begin deze week nog in handen van Gene X Hwang, een Amerikaanse fotograaf. Hij had het account sinds 2007 en zegt dat hij het aan Elon Musk had willen verkopen.

Maar daar kreeg hij de kans niet voor. Hwang ontving dinsdag een e-mail van het bedrijf waarin hem werd medegedeeld dat zijn account werd overgenomen. "Ik dacht al dat dit zou gebeuren", zegt hij.

Hwang kreeg in de mail wel merchandise van het X-merk aangeboden. Ook zou hij bij de bedrijfstop op de koffie mogen, maar over een financiële vergoeding werd niet gesproken. "Ze stuurden me een bericht waarin stond dat het account simpelweg eigendom van X is."

'Eind goed, al goed'

Overigens kunnen mensen geen wettelijke rechten ontlenen aan hun gebruikersnaam op het sociale netwerk. Maar in de regels van X staat dat accounts alleen worden verwijderd als er merkrechten worden overtreden. Het is niet bekend of Musk rechten voor X in handen heeft.

X heeft het account van Hwang inmiddels overgezet naar een nieuw profiel: het iets minder simpele @x12345678998765. "Eind goed, al goed", schrijft Hwang daarop. Het is niet bekend of Hwang op andere aanbiedingen is ingegaan.