Overheid verwijdert drieduizend DigiD-accounts die online werden verhandeld

Logius heeft in juni 3.154 actieve DigiD-accounts van Nederlandse burgers verwijderd. Dat deed de overheidsinstantie, omdat de accounts werden aangeboden op de criminele handelswebsite Genesis Market.

Van in totaal 2 miljoen mensen werden gegevens aangeboden, onder wie zo'n 50.000 Nederlanders . Van een deel van hen werden dus ook inloggegevens voor DigiD verkocht.

Inmiddels zijn die accounts verwijderd, zegt Logius. Of de gegevens zijn misbruikt, is niet bekend. Criminelen zouden met de gegevens bijvoorbeeld identiteitsfraude kunnen plegen, door zich voor te doen als hun slachtoffer.

Volgens Logius gebeurt het vaker dat DigiD-accounts worden verwijderd. De gedupeerde krijgt dan per post een brief, waarin staat wat er is gebeurd en wat de vervolgstappen zijn om weer veilig zaken te kunnen doen met de overheid. Volgens de instantie hebben een paar van de gedupeerden met Logius gebeld en hebben ze positief op de actie gereageerd.