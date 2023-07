Samsung komt met nieuwe vouwtelefoons en heeft weinig last van concurrentie

Samsung kondigde dinsdag twee nieuwe vouwtelefoons aan: de Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5. Hoewel de wowfactor minder wordt, ziet het Zuid-Koreaanse merk nog een grote toekomst weggelegd voor opvouwbare telefoons.

De Flip en Fold zijn dit jaar dunner en lichter dan ooit. Dat komt vooral doordat de schermen helemaal plat op elkaar gevouwen kunnen worden dankzij een nieuw scharnier. Bij eerdere modellen bleef er een kleine opening in de behuizing zichtbaar.

Bij de Galaxy Z Fold 5 is dat de grootste verandering ten opzichte van zijn voorganger. De chip is nieuw en het scherm is helderder, maar veel blijft hetzelfde. Zo is er aan de accu en de camera's niets vernieuwd.

De Galaxy Z Flip 5 is wel duidelijk veranderd. Het schermpje aan de voorkant, dat je ziet als de telefoon is dichtgeklapt, is een stuk groter. Het neemt nu bijna de hele voorkant in beslag: van 1,9 inch in het vorige model naar 3,4 inch in de nieuwe versie.

Openvouwen hoeft steeds minder vaak

Daardoor kunnen mensen meer met de telefoon als hij niet opengevouwen is, zegt Samsung; denk aan selfies maken, timers zetten, bellen en berichten beantwoorden. Nog niet alle apps zijn direct geschikt voor het kleine scherm, maar daar wordt volgens het bedrijf aan gewerkt.

Het is opvallend dat Samsung tijdens de presentatie in Amsterdam steeds benadrukt dat de telefoon minder vaak open hoeft. Dat lijkt de noodzaak van een vouwtelefoon namelijk te verminderen.

Samsung ziet dat iets anders. In het ideale geval wordt de telefoon pas opengeklapt als een groter scherm echt nodig is. Bijvoorbeeld als je video's kijkt of als je een lang artikel leest. Het bedrijf zegt ook dat het kleinere scherm ervoor zorgt dat mensen hun telefoon op een gezondere manier gebruiken en dat het de schermtijd omlaag brengt.

De Flip is eerder een langwerpige smartphone die je doormidden vouwt als een ouderwetse klaptelefoon, terwijl je de Fold openvouwt als een boek. De Fold is dichtgeklapt als een normale telefoon te gebruiken. Maar als hij wel opengaat, biedt dat meer mogelijkheden om te multitasken, door vensters naast elkaar te zetten. De Fold 5 is met name bedoeld voor zakenmensen, terwijl de Flip 5 zich richt op een jongere en creatieve doelgroep.

De camera's op de Flip 5 zijn daarom wel iets aangepast. Zo vangt de lens meer licht, waardoor je betere foto's kunt maken in het donker.

Foto: Samsung

Samsung heer en meester op vouwtelefoonmarkt

Inmiddels bieden meer bedrijven opvouwbare telefoons aan. Zo presenteerde Google dit jaar zijn eerste vouwtelefoon: de Pixel Fold. En er zijn al andere modellen op de markt, zoals de Motorola Razr en de OPPO Find N2. Maar die halen het qua marktaandeel niet bij Samsung.

Uit onderzoek van marktonderzoeker Canalys blijkt dat Samsung in 2022 ruim elf miljoen vouwtelefoons over de hele wereld verscheepte. Dat komt neer op 78 procent van de hele markt. Huawei staat op de tweede plaats en verscheepte er nog geen twee miljoen.

Maar er zit nog flink wat rek in de markt voor opvouwbare smartphones, schat marktonderzoeker IDC. In 2022 was slechts 1,2 procent van alle smartphones wereldwijd een vouwtelefoon. De verwachting is dat dit aandeel in de periode tot 2027 oploopt tot 3,5 procent.

Voorlopig niet goedkoper, wel duurder

De nieuwe vouwtelefoons van Samsung zijn dit jaar iets duurder dan hun voorgangers. De Galaxy Z Flip 5 is vanaf 11 augustus verkrijgbaar vanaf 1.199 euro, 100 euro meer dan de Galaxy Z Flip 4 kostte. Ook de Galaxy Z Fold 5 is 100 euro duurder geworden: die gaat voor 1.899 euro over de toonbank. De prijsverhogingen zouden een gevolg zijn van de hoge prijzen van grondstoffen en de oorlog in Oekraïne.