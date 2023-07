Omstreden VPN-app leidt tot miljoenenboete voor Facebook-moederbedrijf Meta

Meta moet in Australië een boete van 20 miljoen dollar betalen. Het bedrijf verzamelde persoonlijke gegevens van mensen die een VPN-app gebruikten, waarmee hun privacy juist beter beschermd moest worden.

Omdat het bedrijf daar niet transparant over was, zijn gebruikers volgens de Australische rechtbank misleid. Daardoor konden ze geen goede afweging maken voor het gebruik van de VPN.

De rechtbank zegt dat de boete in de miljarden had kunnen lopen, omdat de app in Australië ruim 271.000 keer is gedownload. Voor elke overtreding van het consumentenrecht kan een boete van 1,1 miljoen dollar worden opgelegd. Maar de zaak werd uiteindelijk beoordeeld als "een en dezelfde vorm van gedrag", waardoor de boete lager uitviel.