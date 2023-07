Techreuzen Alphabet en Microsoft lopen binnen door hun clouddiensten

Alphabet, het moederbedrijf van Google, boekte meer winst in het tweede kwartaal dan een jaar eerder. Microsoft zag de winst zelfs stijgen met 20 procent. Dat hebben de concurrenten onder meer te danken aan de opbrengst van hun clouddiensten.

Google Cloud legde 8,1 miljard in het laatje van Alphabet,een stijging van 28 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet steeg met 7 procent naar 74,6 miljard dollar. Daar bleef 18,3 miljard dollar winst van over in het tweede kwartaal. Een jaar eerder was dat 16 miljard.