Spotify ziet aantal abonnees flink groeien, maar toch gaan de prijzen omhoog

Het aantal mensen dat in de afgelopen drie maanden een Spotify Premium-abonnement afsloot, is flink gestegen. De muziekdienst heeft inmiddels ruim 220 miljoen betalende abonnees wereldwijd. Toch komt er binnenkort een prijsverhoging aan.

Spotify-directeur Daniel Ek spreekt tijdens de bekendmaking van de nieuwe kwartaalcijfers van een opvallende groei. "Het was weer een sterk kwartaal", schrijft hij op X, voorheen bekend als Twitter.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar steeg het aantal betalende Spotify-leden met 17 procent. Dat komt neer op 37,4 miljoen mensen. In totaal heeft het bedrijf nu 551 miljoen gebruikers die elke maand terugkeren. De meeste mensen luisteren dus via een gratis account.

Hoewel Spotify nooit eerder zoveel gebruikers telde, verdient de dienst minder geld per luisteraar. Het afgelopen kwartaal was een gebruiker 4,27 euro waard, 6 procent minder in vergelijking met vorig jaar. Dat komt waarschijnlijk doordat het aantal gratis luisteraars sneller groeit dan de betalende leden.

Spotify kondigde maandag nog prijsverhogingen aan voor abonnees. Het is de eerste keer dat de maandprijzen van de streamingdienst omhooggaan. In Nederland stijgen de prijzen met 1 tot 3 euro, afhankelijk van het abonnement.

Daarover heeft Spotify zijn abonnees op de hoogte gebracht via een e-mail. Daarin legt de muziekdienst uit dat de prijsstijging nodig is om "in ons productaanbod en functies kunnen blijven investeren en ze te kunnen blijven innoveren om jou de beste ervaring te kunnen bieden".

Bezuinigingen bij Spotify

Spotify heeft dit jaar al enkele bezuinigingen doorgevoerd. Zo ontsloeg de dienst wereldwijd 6 procent van zijn werknemers. In januari sloot het bedrijf zijn Clubhouse-concurrent Spotify Live en in april stopte het ook met Wordle-concurrent Heardle. Ook bij de podcastafdeling vielen honderden ontslagen.