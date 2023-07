Mogelijk grootste Nederlandse gebruiker opgepakt in wereldwijde cybercrimezaak

Delen via E-mail

De politie zegt de grootste Nederlandse gebruiker van de criminele handelswebsite Genesis Market te hebben opgepakt. Met die aanhouding denken ze "een grote slag" in het onderzoek te hebben geslagen.

Het gaat om een 32-jarige Nederlander die in Brazilië woont. Hij werd al op 18 juli opgepakt in Barendrecht, maar de politie kon hier vanwege het onderzoek nog niet eerder over communiceren.