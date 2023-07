Elon Musk verandert Twitter in X. Op de webversie is het vogeltje uit het logo al vervangen door de letter X. Het is de zoveelste plotselinge verandering sinds de overname van het bedrijf door Musk. Merkendeskundigen noemen hem onnavolgbaar.

Sinds maandagochtend verandert Twitter langzaam maar zeker in X. Op het officiële Twitter-account staat de letter al als profielfoto ingesteld en de website X.com leidt je vanzelf naar Twitter. Ook het logo op de webversie van de dienst is al aangepast. "We nemen afscheid van het Twitter-merk en, na verloop van tijd, ook van alle vogels", schreef Twitter-eigenaar Elon Musk.

De logica is vooralsnog ver te zoeken. "Merkverandering is iets van alledag", zegt merkendeskundige Paul Moers. "Zo veranderde Nuon in Vattenfall en Smiths werd Lays. Maar dit vind ik wel een heel aparte naamswijziging. Dat vogeltje is ongelooflijk bekend."

Ook Peeter Verlegh, hoogleraar Marketing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, probeert er chocola van te maken. "Elon Musk heeft eigen ideeën die niet altijd makkelijk te bevatten zijn", zegt hij. "Hij houdt zich niet aan reguliere marketingwetten."

X wordt meer dan Twitter, een app voor alles

Twitter-directeur Linda Yaccarino schreef dat de naamsverandering belangrijk is, omdat X veel meer moet worden dan een berichtendienst. Volgens haar draait X om "onbeperkte interactiviteit", of dat nou om audio, video, berichten of betalingen gaat. "Het wordt een wereldwijde marktplaats voor ideeën, goederen, diensten en kansen", zegt ze. Een app voor alles.

Maar inhoudelijk is het platform nu nog niet anders. Daarom vindt Moers het onbegrijpelijk dat het merk nu al wordt veranderd. "Het platform staat al onder druk. Als je dan niet met een fantastisch nieuw plan komt waarvan consumenten steil achterover slaan, denk ik: waar ben je mee bezig?"

Verlegh sluit zich daarbij aan. "Het is wel bijzonder om dit te doen voordat je de inhoud veranderd hebt", zegt hij. "Maar Musk is wel vaker bijzonder."

Een schone lei voor Elon Musk

Toch is er ook wel iets voor de merkwijziging te zeggen als Twitter inderdaad veel meer mogelijkheden en functies krijgt. "Waarschijnlijk ziet Musk de verandering als zoiets groots dat hij niet wil dat mensen over zijn bedrijf blijven denken zoals het was", zegt Verlegh. "Hiermee maak je het bedrijf los van het verleden en laat je zien dat X fundamenteel anders is dan Twitter."

Daarnaast werkt het misschien als een schone lei. "Twitter is een beschadigd merk geworden", zegt Moers. Niet alleen door de recente veranderingen. "Het lijkt wel of er steeds meer haat- en scheldberichten komen."

Van tweets naar x's

Hoewel het sociale medium X heet, zal de naam Twitter nog vaak blijven vallen. "Ik blijf gewoon Twitter zeggen", schrijft de bekende tech-YouTuber Marques Brownlee op het platform. Elon Musk reageert kort: "Niet voor lang". Als het aan hem ligt noemen we tweets voortaan x's.