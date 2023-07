Spotify wordt voor het eerst duurder: 1 tot 3 euro per maand erbij

Muziekdienst Spotify heeft maandag zijn maandprijzen verhoogd. In Nederland betaal je voor een Premium-abonnement voortaan 11 euro per maand. Dat is 1 euro duurder dan voorheen.

Het is de eerste keer dat Spotify de prijzen in Nederland verhoogt. Voor Premium betaalden mensen al sinds 2010 hetzelfde bedrag. De nieuwe prijzen zijn op de abonnementspagina van Spotify te zien.

Voor een Duo-abonnement bij Spotify gaat de prijs 2 euro per maand omhoog: van 13 euro naar 15 euro. Met dit account kunnen twee mensen die op hetzelfde adres wonen tegen een lagere prijs naar muziek luisteren.

Het Family-abonnement, bedoeld voor maximaal zes accounts, wordt 18 euro per maand. Dat is een prijsstijging van 3 euro. Ook universitaire studenten met een Student-abonnement gaan meer betalen: van 5 euro in de maand naar 6 euro. De prijsstijgingen zijn volgens het bedrijf nodig om te kunnen blijven innoveren.

Dat de maandprijzen omhooggaan, is niet verrassend. Tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers in april zei Spotify-directeur Daniel Ek al dat het bedrijf klaar was om de veranderingen door te voeren.