Kwetsbaarheden ontdekt waardoor radioverkeer politie kan worden afgeluisterd

Onderzoekers hebben kwetsbaarheden gevonden in Tetra, een technologie die de standaard vormt voor radiocommunicatie. De techniek wordt onder meer gebruikt voor het C2000-netwerk, het communicatiesysteem voor hulpdiensten als de politie. Tetra is vergelijkbaar met een gsm-netwerk, de standaard voor mobiele telefonie.

Onderzoekers van het Nederlandse beveiligingsbedrijf Midnight Blue vonden vijf kwetsbaarheden in het systeem. Via een van die kwetsbaarheden kan onder meer het radioverkeer bij de politie afgeluisterd worden. Ook kan de communicatie van bijvoorbeeld havenpersoneel onderschept en afgeluisterd worden.

Daarnaast vonden de onderzoekers een kwetsbaarheid die bewust zou zijn achtergelaten. "Het is gewoon een achterdeurtje, de technologie is zodanig ontworpen dat het makkelijk te kraken is en dat lijkt decennialang onder de pet te zijn gehouden. Het is dan de vraag wie dit allemaal weten", zegt onderzoeker Wouter Bokslag tegen RTL Nieuws.