Op internetforum Reddit gaat de aandacht al dagen uit naar r/Place, een enorm digitaal kunstwerk. Honderdduizenden mensen kleuren een canvas pixel voor pixel in zodat plaatjes ontstaan. Daar komt veel diplomatie bij kijken, zegt een aanvoerder van het Nederlandse team tegen NU.nl.

r/Place is een terugkerend evenement op Reddit. De eerste keer was in 2017. Het leek er toen op dat het een eenmalig experiment zou zijn, maar in 2022 was het evenement na vijf jaar terug. En ook dit jaar wordt er weer een leeg canvas gevuld. Elke Reddit-gebruiker kan daarbij 1 pixel inkleuren per vijf minuten.

Wil je grote afbeeldingen neerzetten waar bovendien niet doorheen wordt gekalkt door andere mensen, dan moet er worden samengewerkt. Dat gebeurt massaal en op de achtergrond zeer georganiseerd, door groepen gebruikers die uitkomen voor hun land. Ook in Nederland komen via het chatprogramma Discord tienduizend Nederlanders bij elkaar om een strook op het doek te claimen.

De Efteling, Koekeloere en Anne Frank

Op het moment van schrijven heeft Nederland een brede strook op het bovenste deel van het doek in handen, te herkennen aan de kleuren rood, wit, blauw en oranje. Op de strook zijn typisch Nederlandse plaatjes te zien, zoals het logo van Hyves, de ingang van de Efteling, logo's van supermarkten en NU.nl en jeugdsentiment zoals Moffel en Piertje van het programma Koekeloere.

In een Nederlands Discord-kanaal wordt democratisch besloten welke plaatjes erop komen. Iedereen kan een suggestie doen, waarop anderen dan weer kunnen stemmen. Zo kwamen er ook eerbetonen aan Peter R. de Vries en Anne Frank op te staan.

Een van de aanvoerders van het project is de 24-jarige Nederlander Billy Laarakkerss. Hij was vorig jaar ook bij de Nederlandse delegatie betrokken. Toen moest op stel en sprong iets worden georganiseerd, dat gaat dit jaar makkelijker. "We wisten in maart dat het terug zou keren, dus toen zijn de voorbereidingen gestart", zegt hij.

Een eerbetoon aan Peter R. de Vries.

Alles draait om samenwerking

Er komt veel bij kijken. Zo heeft het Nederlandse team verbondjes gesloten met onder meer Duitsland, Engeland en Scandinavië. Samen verdedigen ze elkaars plekken op het canvas tegen andere landen die hun creaties proberen over te nemen. Want iedereen kan pixels inkleuren, dus ook over bestaande afbeeldingen heen, want er is beperkt plek.

"Duitsland heeft tien keer zoveel man als wij", zegt Laarakkers. "Er komen gigantische aanvallen op ons af, soms van streamers met duizenden kijkers, maar ze komen er niet doorheen."

De afbeelding van Anne Frank is het grootste doelwit. "Daarop worden de meeste pixels geplaatst", zegt Laarakkers. "Dus onze prioriteit is om die het beste beschermen."

Het mooiste aan r/Place is volgens Laarakkers dat zoveel mensen bij elkaar komen om met een gezamenlijk doel ergens aan te werken. "Als je een nieuw schilderij wil maken, moet je daarvoor 40.000 pixels plaatsen. Dat kun je niet alleen. Je ziet dat plaatjes verdwijnen als er niet goed wordt samengewerkt."

Volgens hem gaat dit experiment verder dan zomaar een lollig weekendje. Er worden vriendschappen gesloten en er ontstaan zelfs relaties, zegt hij. "Er zijn nu Nederlanders van een jaar of 18 die moeten onderhandelen met Noorwegen en Frankrijk om afspraken te maken. Iemand zei al dat hij door dit project wist dat hij de politiek in wilde. Dat soort dingen zijn cool."

Op de Nederlandse strook staan onder meer Van Gogh en De Efteling.

Politiek en protest

Overigens wordt het canvas ook gebruikt voor politieke uitlatingen. De Duitsers protesteren bijvoorbeeld met regenboogletters tegen de rechts-populistische partij AfD. En op het Oekraïense deel van het doek staan tanks en een straaljager met vlaggen van landen die Oekraïne steunen in de oorlog tegen Rusland.

De CEO van Reddit, Steve Huffman, komt er ook bekaaid vanaf. Over het hele werk zijn protesten tegen u/spez te zien. Dat is zijn gebruikersnaam op het netwerk. Zo staat bij de afbeelding van Mark Rutte de tekst: "u/spez functie elders".

Reddit is al maanden ontevreden hoe het platform kleinere ontwikkelaars buitenspel zet om meer geld te verdienen. Recent leidde dat ertoe dat veel subforums tijdelijk op zwart gingen.

Ook Het Melkmeisje van Johannes Vermeer is nagemaakt op r/Place.

Het einde komt in zicht

Op het moment van schrijven telt het canvas op Reddit zo'n 3 miljoen pixels. Daarvan heeft Nederland er zo'n 230.000 in handen. Laarakkers verwacht dat het kunstwerk maandagavond zal eindigen. "Maar alleen Reddit weet dat zeker."