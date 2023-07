Elon Musk verandert de boel weer: Twitter wordt X

Twitter-eigenaar Elon Musk wil af van het huidige logo van Twitter. De vogel verandert in de letter X. "Binnenkort zeggen we gedag tegen het Twitter-merk", schrijft Musk op zijn account

Op de muren van het hoofdkantoor van Twitter wordt sinds maandagochtend het nieuwe X-logo geprojecteerd. Dat liet Twitter-directeur Linda Yaccarino zien. Later moet ook het logo van Twitter op de site en app veranderen. Het officiële Twitter-account heet inmiddels al X.

Musk heeft altijd iets met de letter X gehad. Al ruim twintig jaar keert de letter terug bij bedrijven waar Musk werkt. Zo was X.com de eerste naam voor betaaldienst PayPal, wat door Musk werd opgericht. Daarnaast introduceerde Musk bij Tesla de Model X en heet zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Zelfs de zoon van Musk heet X.

Dat hij Twitter wilde veranderen in X is ook geen verrassing. Na aankoop van het sociale netwerk liet Musk al weten dat hij van plan was om X te bouwen. Volgens hem "een app voor alles". De geruchten gaan dat hij een westers alternatief wil maken voor het Chinese WeChat. Dat is in de basis een chatapp, maar wordt (dagelijks door ruim een miljard Chinezen) gebruikt voor veel meer.

Met WeChat kunnen gebruikers bijvoorbeeld online shoppen, nieuws lezen, een lening afsluiten, eten bestellen en een taxi bestellen. Verschillende soorten apps zijn aan WeChat gekoppeld en vormen samen een 'superapp'.

De app voor alles

Sinds zondag leidt de website X.com al naar Twitter. Yaccarino probeerde al uit te leggen wat de merkverandering teweeg moet brengen. "Twitter maakte een enorme indruk op de manier waarop we communiceren", schrijft ze. "X gaat nog verder."

X moet volgens haar gaan draaien om "onbeperkte interactiviteit", of dat nou om audio, video, berichten of betalingen gaat. "Het wordt een wereldwijde marktplaats voor ideeën, goederen, diensten en kansen", zegt ze. Ook moet kunstmatige intelligentie een rol gaan spelen. Hoe de nieuwe app er precies uit moet zien, is niet bekend.

Chaos bij Twitter

De merkverandering is de nieuwste aanpassing sinds de overname van Twitter door Musk. Tot nu toe werden de meeste veranderingen hem niet in dank afgenomen. Het blauwe vinkje waarmee de identiteit van een account geverifieerd kon worden, is inmiddels een teken dat iemand voor een Twitter-abonnement betaalt.