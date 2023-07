Nu Twitter zich door chaos na chaos worstelt, schieten de alternatieven als paddenstoelen uit de grond. Maar Threads is er niet in Nederland, op Bluesky is het rustig en Mastodon lijkt te ingewikkeld. De twitteraar kan eigenlijk geen kant op.

Sinds de overname van Twitter door miljardair Elon Musk heerst er chaos op het platform. De regels veranderen constant, er zijn storingen en gebruikers worden steeds dwingender richting een betaald abonnement geduwd.

Musk probeert zijn investering van 44 miljard dollar terug te verdienen en lijkt aangewezen op mensen die bereid zijn te betalen voor de dienst. Want bij Twitter gaat er op dit moment veel meer geld uit dan er binnenkomt. En adverteerders haken massaal af, omdat gebruikers de vrijheid krijgen om de gekste dingen te roepen.

Steeds als Twitter iets nieuws doorvoert, neemt de interesse in alternatieven toe. Recent werd bekend dat mensen moeten gaan betalen voor het voorheen gratis Twitter-programma Tweetdeck. Ook beperkte Musk het aantal tweets dat mensen kunnen zien.

Foto: Getty Images

Eén sociaal medium, duizenden servers

Het zorgde bij Twitter-alternatief Mastodon voor 110.000 nieuwe aanmeldingen op één weekenddag. "Niet slecht", zei Mastodon-oprichter Eugen Rochko. "Maar ik had liever dat Elon Musk zijn site op een doordeweekse dag zou slopen."

Mastodon lijkt op Twitter. Er is een eindeloze stroom van berichten, je kunt andere mensen volgen en je kunt berichten delen en liken. Het verschil is dat Mastodon niet in handen van één bedrijf en één persoon is. Het van oorsprong Duitse Twitter-alternatief bestaat uit duizenden computerservers, die grotendeels worden beheerd door vrijwillige moderatoren, die samen Mastodon vormen.

De instapdrempel is daardoor wel wat hoger, want je tekent in bij een bepaalde server met eigen regels. Het voordeel is wel dat als een server wegvalt, Mastodon blijft bestaan en je gewoon naar een andere server kunt overstappen.

Mastodon is gebouwd op het ActivityPub-protocol. Dat is een technologie waarmee sociale netwerken met elkaar verbonden kunnen worden. Zoals je nu met allerlei verschillende e-mailadressen kunt communiceren, moet dat in het ideale geval straks ook kunnen met sociale netwerken. Het maakt dan dus niet meer uit waar jij een account hebt, je kunt gewoon berichten van mensen op een ander platform lezen en delen.

Bluesky heeft een eigen protocol

Het 'fediversum', noemen we dat. En er zijn meer Twitter-alternatieven die op deze manier werken. Zoals Bluesky, het nieuwe sociale medium van de oorspronkelijke Twitter-oprichter Jack Dorsey. Dit platform lijkt evengoed op Twitter, maar wordt nu nog getest. Je komt er alleen in met een uitnodiging. Dat betekent ook dat het nog niet erg druk en levendig is op het netwerk.

Maar kun je dan met een Mastodon-account praten met mensen op Bluesky? Nee, want Bluesky maakt gebruik van een andere technologie: het AT Protocol. Wellicht wordt het ooit mogelijk om die twee protocollen te koppelen, maar zover is het nog niet.

Foto: NU.nl/Rutger Otto

Threads maakt vliegende start

Sinds een paar weken is er een nieuw Twitter-alternatief dat de wind in de zeilen heeft. Dat is Threads, de nieuwe app van Instagram. Binnen no-time trok de dienst meer dan 100 miljoen gebruikers, van wie er volgens topman Mark Zuckerberg "tientallen miljoenen" dagelijks terugkeren.

Threads kan helpen het fediversum richting te geven. Op dit moment is het platform nog gesloten, maar uiteindelijk wordt Threads onderdeel van het fediversum, belooft het bedrijf. "We zijn van plan om hiervoor ActivityPub te gebruiken."

Maar voorlopig schrijven mensen zich nog in op de server van Instagram zelf. Slim, want zo bouwt het bedrijf nu alvast een stevige gebruikersbasis, zodat je straks kunt meepraten via servers van andere organisaties. Wanneer dat kan, is nog onduidelijk.

Daarbij komt dat Threads nog veel functies mist die Twitter wel aanbiedt. De zoekfunctie blijft achter, je ziet niet alleen berichten van mensen die je volgt en de berichten komen ook nog eens allemaal door elkaar binnen. Het algoritme bepaalt wat jij te zien krijgt. En Threads is niet beschikbaar in Europa, waardoor het wegvalt als alternatief, in elk geval tot de app hier wel naartoe komt.

Twitter blijft ondanks zichzelf hét platform

Doordat Musk Twitter van de beurs heeft gehaald, weten we niet wat de impact van zijn overname precies is. Zo hebben we geen inzicht meer in het aantal gebruikers en de precieze inkomsten en uitgaven.

Er lijkt weinig plaats voor alle alternatieven. Mensen die op zoek zijn naar een plek die Twitter vervangt, delen hun berichten niet overal en keren vooralsnog toch terug bij Twitter. Want daar hebben zij jarenlang een groep volgers opgebouwd, en die ontbreekt op andere netwerken. De meeste interactie blijft daarom plaatsvinden op Twitter.