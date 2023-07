Apple test achter de schermen een eigen versie van ChatGPT

De chatbot van Apple werkt met een eigen taalmodel genaamd Ajax. Met zo'n model is het mogelijk om teksten te genereren op basis van informatie waarmee het is getraind. Ook andere chatbots, zoals ChatGPT en Bard, werken op deze manier.

Overigens is Apple geen nieuwkomer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf gebruikt de technologie al voor zijn spraakassistent Siri. Ook herkent AI bepaalde onderwerpen in de Foto's-app.

Topman Tim Cook zei recent in een interview met Good Morning America dat Apple de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie "op de voet volgt". In mei zei hij dat hij wel bezorgd is over de mogelijke risico's van AI. "Een aantal problemen moet nog worden uitgezocht."