Vijfduizend klanten van pakketdienst GLS kregen mails die niet voor hen waren

Pakketbezorger GLS heeft dinsdag onbedoeld e-mails verstuurd naar zo'n vijfduizend zakelijke en particuliere klanten. Dat laat het bedrijf woensdag weten aan NU.nl. In de mails stonden onder meer privégegevens van klanten.

Het regende dinsdag klachten van GLS-klanten op sociale media. Mensen schreven honderden mails te hebben ontvangen uit naam van GLS Netherlands, waarin informatie stond over zendingen. Ook bij NU.nl klopten mensen aan.

In de e-mails waren onder meer namen en adresgegevens van klanten te lezen. "GLS betreurt dit ten zeerste", laat een woordvoerder weten. Het bedrijf benadert betrokkenen op korte termijn. Hoeveel informatie er precies is gelekt, blijft onduidelijk.

Nadat het lek werd ontdekt, sloot GLS direct al zijn mailverkeer af. Het probleem was ontstaan bij een externe IT-dienstverlener en is inmiddels opgelost. Daarna zette het bedrijf het mailverkeer weer in gang.