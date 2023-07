VN-Veiligheidsraad wil gevaren van AI met regels aan banden leggen

Er moeten duidelijke en heldere regels komen om de risico's van kunstmatige intelligentie (AI) tegen te gaan. Dat zegt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die voor het eerst bij elkaar kwam om over dit onderwerp te praten.

Secretaris-generaal António Guterres van de VN-Veiligheidsraad vindt dat er een mondiale toezichthouder moet komen op het gebied van AI. Het zou een organisatie moeten worden zoals die er ook is voor de luchtvaart, het klimaat en kernenergie.

Guterres stelt een toezichthouder voor die bestaat uit experts op het gebied van AI. Zij zouden overheden en andere organisaties met minder verstand van zaken kunnen bijpraten om de bedreigingen van de technologie in te dammen.

De meeste diplomaten die aanwezig waren, zien brood in het idee. "Elk land krijgt met AI te maken", zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly. "Daarom moeten we zoveel mogelijk mensen uit allerlei sectoren bij elkaar brengen."

Rusland en China willen flexibiliteit

Rusland en China zijn minder enthousiast. Volgens de Russen is er genoeg bekend over de risico's over AI en vormt de technologie geen wereldwijde bedreiging. China zegt dat er geen wereldwijde regelgeving nodig is. Het land vindt dat er flexibiliteit moet zijn zodat landen hun eigen regels kunnen ontwikkelen.

Wel zei de Chinese ambassadeur dat het gebruik van AI niet toegestaan moet zijn in het leger of om de soevereiniteit van een land te ondermijnen. Guterres opperde dat de Verenigde Naties in 2026 een nieuwe wet moet hebben om het gebruik van kunstmatige intelligentie uit wapens te bannen.

Later nieuw gesprek met wereldleiders

Overigens werden ook positieve kanten van AI genoemd. Cleverly zei dat de technologie kan helpen bij het aankaarten van klimaatverandering. Ook kan AI bijdragen aan het verbeteren van de economie.