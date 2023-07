Pakketdienst GLS bezorgt honderden mails bij verkeerde adressen

Delen via E-mail

Klanten van GLS hebben dinsdag een overweldigend aantal e-mails ontvangen die niet voor hen waren bedoeld. GLS maakt daarvan melding op zijn website. Volgens de pakketdienst was er sprake van een storing.

Op Twitter zijn veel klachten te lezen. Ook lezers van NU.nl meldden problemen met de e-mails. In meegestuurde screenshots is te zien hoe sommige klanten honderden mails binnenkregen die aan anderen waren geadresseerd.

De omvang van de storing en het datalek is niet bekend. GLS zegt de oorzaak en gevolgen nog te onderzoeken. "Momenteel is al het mailverkeer vanuit GLS Netherlands tijdelijk stopgezet om voor nu een einde te maken aan het probleem", meldt het bedrijf.

Directeur Milo Kars van GLS Nederland zegt tegen Tweakers dat er geen "hypergevoelige data" in de mails staan. Volgens hem gaat het om alleen adressen en pakketnummers. Maar meerdere ontvangers van de mails melden dat ook namen van klanten en leveranciers te zien zijn.

GLS gaat in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens om te bepalen of er een officiële melding gemaakt moet worden van een datalek. De pakketbezorger was woensdagochtend onbereikbaar voor commentaar.